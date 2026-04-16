Taranto celebra il motorismo storico: al via la 25ª edizione dell’Auto Moto Raduno d’Epoca Città di Taranto. Evento dedicato all’automotorismo storico che si svolgerà domenica 19 aprile nel borgo a Taranto.

Domenica 19 aprile, le strade del capoluogo jonico torneranno a farsi palcoscenico per la storia del motorismo. Il Ferrari Club Taranto e il Movimento Sportivo, col patrocinio del Comune di Taranto, presentano la 25ª edizione dell'”Auto Moto Raduno d’Epoca Città di Taranto”, un appuntamento ormai consolidato che trasformerà il cuore della città in un

museo a cielo aperto.

L’evento avrà come baricentro la centrale piazza Maria Immacolata, nel borgo umbertino, dove collezionisti e appassionati esporranno i propri gioielli su due e quattro ruote.

Il Programma della Manifestazione

Ore 9.30, Accoglienza: Arrivo dei partecipanti ed esposizione dei veicoli. La partecipazione è completamente gratuita. Dopo la registrazione, ai partecipanti sarà offerta la colazione presso un bar della zona.

Cultura e Socialità: Durante la mattinata, oltre allo “struscio” per le vie del centro, sarà possibile partecipare a una visita gratuita presso il Museo Majorano.

Ore 12.00: Premiazioni e Conclusione. Dopo l’ispezione tecnica dei veicoli, si terrà la cerimonia di premiazione.

Per chi desiderasse proseguire la giornata in compagnia, è previsto un pranzo sociale presso un ristorante locale.

Nel corso dell’evento sarà assegnata la Coppa Franco Porsia.

Taranto, Capitale del Motorismo

Con questa 25ª edizione, Taranto riafferma la propria candidatura a capitale pugliese del motorismo storico. Grazie a iniziative di rilievo nazionale e internazionale, la città continua ad attrarre ammiratori e turisti, coniugando la passione per i motori con la valorizzazione del territorio e del commercio cittadino.