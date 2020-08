L’indole di un pugile non può essere arrendevole e l’allenamento costante forgia il carattere per affrontare le prove più difficili. Questo 2020, in cui la Quero-Chiloiro festeggia il suo cinquantesimo anno di attività, ha messo a dura prova un po’ tutti, anche la boxe, che si è dovuta fermare e che, finalmente, dopo mesi, torna sul ring.

Quello organizzato dalla società del maestro benemerito Vincenzo Quero sabato 8 agosto sarà così il primo evento pugilistico in tutto il territorio pugliese dalla ripresa, l’irrinunciabile Trofeo “Città di Taranto” che il manager della Quero-Chiloiro Cataldo Quero ha voluto a tutti i costi regalare agli amanti del pugilato jonico, ai suoi atleti e alla sua città. Le porte rimarranno chiuse purtroppo, come previsto dal protocollo federale relativo alle attività sportive agonistiche attivato a seguito dell’emergenza sanitaria rispettato con estremo rigore dalla società tarantina, ma le luci saranno proiettate sul ring che sarà possibile vedere grazie alla diretta streaming trasmessa dal canale internet www.jotv.it e che brilleranno in una location del tutto eccezionale che per la seconda volta ospiterà la grande boxe.

Il XIV trofeo Città di Taranto, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Taranto nella figura della consigliera comunale Carmen Casula, si svolgerà su gentile concessione della Marina Militare e grazie alla simpatia che l’ammiraglio Salvatore Vitiello nutre per il pugilato, nella bellissima cornice del Castello Aragonese, uno dei siti più suggestivi del territorio tarantino, che ospiterà i pugili delle società pugliesi che si confronteranno in 10 match di boxe olimpica con il clou, nel mezzo della serata, del match professionistico del tarantino Cosimo Attolino, il peso medio della Quero-Chiloiro che ha già infuocato il ring nei suoi primi due match nei “grandi” con due belle vittorie sui piemontesi Elce e Sciortino; per questo appuntamento Attolino incontrerà Guerino D’Agostino della Pugilistica Di Natale di Teramo.